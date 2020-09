Coppa Italia, Piacenza – Teramo 1-2: risultato e tabellino

Primo successo stagionale per il Teramo grazie a un’ottima prova e alle reti di Pinzauti e Santoro. Mercoledì al Granillo la Reggina, Paci: “Bella prestazione”

PIACENZA – Grazie una buona prova il Teramo espugna il “Garilli” di Piacenza. 2-1 il risultato finale che consente alla squadra di Paci di approdare al secondo turno di Coppa Italia dove ci sarà la Reggina. Il match è in programma mercoledì prossimo, 30 settembre. La vincente sfiderà il Bologna.

Tutto nel primo tempo con le marcature che si esauriscono nei primi 25 minuti di gioco. Proprio in questa fase che la squadra abruzzese da il meglio e passa in vantaggio dopo appena 5 minuti: palla persa in difesa da Palma, gran recupero di Pinzauti che pesca in area Santoro, freddo a insaccare. Scoppiettante avvio del diavolo che al 9′ sfiora il raddoppio prima con Bombagi di testa su cross di Costa Ferreira ma il portiere ha un ottimo riflesso quindi cross di Cancellotti, e testa di Pinzauti che non inquadra lo specchio della porta.

Al 21′ però arriva un pò a sorpresa il pari della squadra di casa: sugli sviluppi di un corner, Lewandowski respinge una prima conclusione, ma nulla può sul tap-in di Bruzzone. Appena due minuti e da uno scambio tra Pinzauti e Santoro arriva il nuovo vantaggio. La squadra di Paci può dilagare al 31′ con Bombagi ma la punizione dai 25 metri colpisce il palo a portiere battuto. Tre minuti e dalla distanza ci prova Santoro ma Vettorel è attento. Nella ripresa Flores in campo per Siani ma al 14′ teramo ancora pericoloso con Bombagi che libera Costa Ferreira al tiro di poco a lato. La gara scende di ritmo e girandola di cambi tra le due squadre. Nessun pericolo corso dagli ospiti che possono brindare alla prima uscita ufficiale.

IL TECNICO PACI A FINE PARTITA

«É un buon risultato venuto dopo una bella prestazione. Dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente, direi fisiologicamente visto che siamo a fine preparazione, ma il successo è meritato. Sono contento perchè stiamo avendo un processo di crescita graduale anche a livello mentale. I ragazzi stanno assimilando concetti nuovi in poco tempo, rispetto alle prime amichevoli stiamo facendo meglio nella fase di non possesso, mentre la fase offensiva va ancora migliorata, ma si vedono buone trame di gioco. Sono soddisfatto dell’approccio avuto dai ragazzi in trasferta contro un avversario ben messo in campo. Reggina? Ci teniamo, abbiamo una rosa ampia, è una partita difficile ma stimolante, in un palcoscenico di spessore. Siamo solo all’inizio, siamo sereni e pensiamo prima al Palermo».

TABELLINO

PIACENZA: Vettorel T. (P), Babbi L., Bruzzone M., Corbari A., D’Iglio G., Galazzi N., Lamesta D., Palma A., Siani G., Simonetti P., Visconti E.. A disposizione: Battistini M., Daniello G., Flores Heatley K., Losa G., Maio F., Martimbianco R., Pedone A., Siano M., Stucchi S.

TERAMO: Lewandowski M. (P), Arrigoni A., Bombagi F., Cancellotti T., Diakite S., Ferreira P., Ilari C., Piacentini M., Pinzauti L., Santoro S., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Celentano L., Lasik R., Mejri A., Mungo D., Soprano M., Viero F.

Reti: al 21′ pt Bruzzone M. (Piacenza) al 5′ pt Santoro S. (Teramo), al 23′ pt Pinzauti L. (Teramo).

Ammoniti: –

Recupero: 1’pt, 5’st.

Arbitro: sig. Rapuano di Rimini.

Assistenti: sigg. Ranghetti di Chiari e Di Gioia di Modena.