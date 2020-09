Dinner in the Sky arriva in Abruzzo: ecco dove e quando

Il ristorante ad alta quota debutta in Abruzzo: dal 25 al 27 settembre a Giulianova colazioni, pranzi e cene a 50 metri di altezza

GIULIANOVA – Fare colazione o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza sospesi tra l’azzurro del cielo e quello del Mare Adriatico. Arriva per la prima volta in Abruzzo il ristorante ad alta quota di ‘Dinner in the sky’, l’esclusiva attrazione che ha già lasciato con il naso all’insù il pubblico di tutto il mondo, da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles.

Dal 25 al 27 settembre prossimi ‘Dinner in the sky‘ farà tappa al Serenella Beach Club di Giulianova (Teramo), dove per tre giorni sarà possibile vivere un’esperienza elettrizzante, comodamente seduti a 50 metri di altezza, godendosi il meglio della cucina locale e la bellezza del panorama mozzafiato con la spiaggia e il mare Adriatico sullo sfondo. Sul sito di ‘Dinner in the sky’ è già partita la caccia ai biglietti per assicurarsi la partecipazione a uno dei 6 eventi a disposizione: colazione all’alba, snack in the sky, pranzo, drink in the sky, cena al tramonto e cena. I prezzi partono da un minimo di 69 euro fino a un massimo di 129: gli eventi avranno una durata minima di 30 minuti fino a 75. Giù numerose le richieste arrivate da tutto l’Abruzzo. Per informazioni e prenotazioni: https://dinnerinthesky.it/ ; 375-5248661.

Come funziona ‘Dinner in the sky‘? I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

