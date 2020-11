Torre civica di Pescara arancione per dire no alla violenza sulle donne

PESCARA – Questa sera la Torre civica del Comune di Pescara si è colorata di arancione a sostegno della campagna “Orange the World”, l’iniziativa sostenuta dal Soroptimist International club Pescara in occasione del 25 novembre e che l’amministrazione civica ha accolto per sottolineare e confermare il rifiuto delle istituzioni cittadine verso qualsiasi forma di violenza sulle donne.

Al momento delle accensione delle luci si è svolta una breve cerimonia dinanzi alla torre cui hanno preso parte gli assessori comunali Mariarita Paoni Saccone e Patrizia Martelli, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Luigia Montopolino, la presidente del Soroptimist International Club Pescara, Elena Petruzzi, e la presidente dell’Associazione mogli dei medici Gemma Andreini.