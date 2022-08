Torneo di Buccaco per Save the Children a San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Il RC Chieti Ovest sta realizzando un “Torneo di Burraco” per raccogliere fondi in favore di Save the Children. Il torneo si terrà il 10 settembre alle ore 16:30 presso l’Hotel Dragonara situato in Via Nenni, 280 Sambuceto – San Giovanni Teatino (Chieti) – Abruzzo.

Per partecipare è indispensabile l’iscrizione da effettuarsi entro il 4 settembre chiamando uno dei seguenti riferimenti:

– Emilia – Cell: 329/3916249;

– Maurizio – Cell: 328/3794812.