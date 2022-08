Concerto di Fausto Leali a Montesilvano per il Ferragosto 2022

Al Teatro del Mare uno degli appuntamenti più attesi del cartellone degli eventi estivi dalle ore 21.30, ingresso gratuito

MONTESILVANO – Lunedì 15 agosto in musica a Montesilvano con il concerto di Fausto Leali. Dalle 21.30 circa sarà protagonista della sera di Ferragosto al Teatro del Mare. Ingresso gratuito. L’evento fa parte del cartellone degli eventi estivi 2022 organizzati dal Comune di Montesilvano. Tra i brani che lo hanno resto celebre gli indimenticabili “Io amo”, “A chi”, “Deborah”, “Io che non vivo”, “Pregherò”, “Una piccola parte di te”, “Ti lascerò”. Quest’ultimo ottenne il primo posto al Festival di Sanremo 1989 quando cantò insieme ad Anna Oxa. Per chi volesse seguirle le prossime date dei suoi concerti ricordiamo che il 17 agosto sarà a Girsì di Monreale (PA) quindi il 19 ad Alta Valle Intelvi (CO), il 21 a San Costantino (VV). Due le serate a Forte dei Marmi ovvero il 22 e 23 agosto mentre il 26 sarà ad Abbasanta (OR), il 27 a Montecelio (RM) e il 31 a Minturno (LT). In Abruzzo si potrà nuovamente apprezzarlo il 29 agosto a Scafa.

Probabile scaletta brani concerto Fausto Leali

Vita

America

medley:

Tu non mi lasciare mai

Via di qua

Non credere

Quando ami una donna

Ora che ho bisogno di te

Angeli negri

Malafemmena

Notte d’amore

Gianna

Un’ora fa

Sempre e per sempre

La città delle donne

Vierno

Io camminero’

Ci sarò

Papa’s got a brand new bag

I feel good

This is a man’s world

Mi manchi

Deborah

Io che non vivo

Pregherò

bis

Ti lascero’

Io amo

A chi