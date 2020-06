Tirocini formativi per soggetti svantaggiati nel teramano: scadenze

Il bando è consultabile e scaricabile dal sito di Spazio Lavoro Futuro e che le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 di mercoledì 8 luglio 2020 nelle varie modalità previste

TERAMO – A causa dell’emergenza sanitaria mondiale causata dal Covid 19 sono stati prorogati al prossimo 8 luglio i termini per presentare le domande per aderire ai 100 tirocini formativi con enti pubblici e privati, borse lavoro e corsi di formazione previsti all’interno del progetto “Spazio Lavoro Futuro” promosso dalla Regione Abruzzo per favorire e sostenere interventi di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione in futuro di un centro di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro in provincia di Teramo.

Il bando è consultabile e scaricabile dall’indirizzo https://www.spaziolavorofuturo.it/ e che le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 di mercoledì 8 luglio 2020 nelle varie modalità previste.

Si ricorda che il progetto, che vede in qualità di capofila dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) l’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso, annovera tra le sue fila numerosi partner che rappresentano un po’ tutto il territorio della provincia di Teramo e che l’intervento “Spazio Lavoro Futuro” intende promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di un centro di aggregazione presso la struttura del galoppatoio di Tossicia e della sua area antistante, con lo scopo di erogarvi servizi sociali, educativi e per il lavoro attraverso un’articolata azione di sistema (implementata attraverso il progetto) che, a partire dall’analisi delle risorse e delle buone prassi regionali e nazionali, consenta di sviluppare e testare modelli sostenibili, mediante l’animazione e il coinvolgimento delle comunità educative territoriali, e di informare i destinatari finali (giovani e famiglie svantaggiate) e intermedi (enti del terzo settore, referenti dei sistemi educativi, imprese e altri referenti del mondo del lavoro). L’obiettivo ultimo dell’intervento è quello di contrastare il fenomeno della povertà, nelle sue diverse forme, e dell’esclusione sociale.

Questi i partner dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) assieme al capofila Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso: Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – Comune di Teramo; Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” – E.C.A.D. Unione Comuni Città Territorio Val Vibrata; Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino – Vomano” – E.C.A.D. Unione Comuni Le Terre del Sole; i comuni di Campli, Crognaleto, Montorio al Vomano e Tossicia; Fondazione Tercas; S.F.L. Prospettive Soc. coop. soc.; Labor Coop. Soc. a r.l.; Consorzio Futura Soc. coop. soc.; Casartigiani Teramo Ass. provinciale; CNA Teramo; Camera di Commercio di Teramo; Eventitalia S.c.a.r.l.; Fondazione Ecipa Abruzzo; Progetto Innesto Soc. Coop. Soc.; Picasso Coop. Soc.; Consorzio Intercoop Soc. Coop. Soc.; Gran Sasso Laga – Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l.; Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. (CO.P.E.); The Lab – Progettazione e impresa S.r.l.s.; Rec Comunicazione S.r.l.; Pikit di Remo Leonzi; Alfabeta Soluzioni per comunicare S.r.l.s..