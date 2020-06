“Nelle Tue Mani”: il testo del nuovo brano di Lorenzo Martelli [VIDEO]

Dal 16 giugno è disponibile il secondo brano del progetto di Lorenzo Martelli, giovane tenore abruzzese, tratto dalla Colonna Sonora de “Il Gladiatore”

AVEZZANO – É uscito il 16 giugno 2020 su YouTube “Nelle tue Mani”, il secondo brano del progetto di Lorenzo Martelli, giovane tenore abruzzese. Il brano, già rielaborato da Andrea Bocelli nel 2015, è la versione italiana di “Now We Are Free”, colonna sonora del film colossal “Il Gladiatore”.

A venti anni dalla pubblicazione di questo famosissimo motivo scritto da Hans Zimmer, Lorenzo Martelli ce ne propone una nuova versione nella quale riesce a mettere ancor di più in risalto le proprie capacità canore. Questo brano, dopo l’uscita il mese scorso di “Il Respiro su di te”, è la seconda pubblicazione del nuovo progetto del giovane tenore in collaborazione con l’autore milanese Daniele Piovani.

TESTO DI NELLE TUE MANI – LORENZO MARTELLI

Era dentro te

Soltanto un sogno

Ma presto il sogno sarà realtà

Ora crescerà

La tua passione

Tra mille sfide ti guiderà

Credi in te

In ogni attimo

Tu potrai scegliere

E non dimenticare che

Dipende da te

Lungo la tua via

Tu non temere

Se resti puro nell’anima

E anche quando avrai

Qualche incertezza

Sarà il coraggio a decidere

Credi in te

In ogni attimo

Tu potrai scegliere

E non dimenticare che

Dipende da te

Respiro libero

Urlo nell’anima

Nelle tue mani se vorrai

Il tuo destino avrai

Respiro libero

Urlo nell’anima

Nelle tue mani se vorrai

Il tuo destino avrai

Non arrenderti mai

Dipenderà soltanto da te

Soltanto da te

BIOGRAFIA

Lorenzo Martelli nasce ad Avezzano il 15 maggio del 1998, e si definisce un interprete classico “crossover”. All’età di 18 anni incide il suo primo disco “InCanto”, che raccoglie 7 evergreen della musica italiana. Ha compiuto gli studi musicali a L’Aquila, diplomandosi in tromba al Liceo Musicale “D.Cotugno”. Attualmente frequenta il Triennio di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” a L’Aquila e contemporaneamente l’Accademia di Alto perfezionamento di Canto Lirico presso la Crossover Academy diretta dal M° Piero Mazzocchetti e seguita dal M° Beppe Vessicchio.

Tra i numerosi traguardi già raggiunti, è’ stato finalista nel 2017 del 60° Festival di Castrocaro e vincitore del “National Voice Awards” nel febbraio 2017. Nel 2018 vince il 24° Festival di Avezzano, con l’inedito “Il posto in prima fila”. Tra le altre esperienze, Lorenzo ha cantato nel 2017 a Roma il Canto degli Italiani, alla presenza del sindaco, Virginia Raggi e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sempre nello stesso anno è volato oltre oceano per eseguire un concerto a Toronto, in Canada, ha inoltre avuto l’onore di cantare la messa d’Incoronazione in Do maggiore di Mozart K37 nella sala Nervi, in presenza di Papa Francesco.