Verso Tikitaka Planet e Pescara Futsal Femminile: parla Debora Vanin

Il derby si giocherà il 20 febbraio con inizio alle 18. Vanin: “Invitiamo tifosi e non a essere presenti al Palaroma, spettacolo assicurato”

FRANCAVILLA AL MARE – Tutto pronto per il derby d’Abruzzo: domenica 20 febbraio al Palaroma di Montesilvano, con fischio d’inizio alle ore 18, si affronteranno Tikitaka Planet e Pescara Futsal Femminile. Si tratta di due squadre che stanno facendo la voce grossa nel campionato di serie A del Calcio a 5 Femminile: il Tikitaka Planet occupa la quarta piazza della graduatoria, con due partite da recuperare, a quota 26 punti, mentre il Pescara Futsal Femminile è secondo con 32 punti all’attivo.

Le giallorosse si presenteranno all’incontro al gran completo e Debora Vanin presenta così il derby: “La affronteremo come ogni partita, daremo la stessa importanza che diamo ad ogni partita, siamo ancora una squadra neopromossa e dobbiamo sempre mantenere i piedi a terra. Stiamo crescendo e vogliamo continuare così. All’andata abbiamo fatto una bella prestazione, ma il Pescara ha dimostrato, essendo un ottima squadra, fin da subito un miglioramento collettivo nel passare dei mesi. Abbiamo avuto questi giorni per prepararci al massimo, pur essendo una settimana impegnativa, dobbiamo essere intelligenti e consapevoli che avremo tre gare di livello altissimo in questa settimana. Faremo il nostro massimo per fare dei punti importanti per salire in classifica. Per domenica invitiamo tutti i nostri tifosi e gli appassionati di questo bellissimo sport ad essere presenti sulle tribune del Palaroma, lo spettacolo è assicurato. Forza Tiki!!!”.