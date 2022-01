Verso Tikitaka Planet – Bisceglie: le dichiarazioni del DG Chicchiricchi

Il 30 gennaio riprende il cammino del Tikitaka Planet che sfida il Bisceglie a Salsomaggiore presso lo Sky Arena in diretta Sky Sport

FRANCAVILLA AL MARE – Il Tikitaka Planet è pronto a tornare in campo dopo la pausa forzata dovuta alla situazione pandemica: la prossima domenica 30 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 18.25, le giallorosse affronteranno a Salsomaggiore, presso lo Sky Arena in diretta Sky Sport, il Bisceglie Femminile. La compagine francavillese si presenterà all’appuntamento avendo recuperato quasi tutte le giocatrici colpite dal Covid nei giorni scorsi.

Così il direttore generale del Tikitaka Planet, Nello Chicchirichi, ha presentato l’incontro: “Non è facile ricominciare dopo una situazione del genere, essendo stati fermi a causa della pandemia, le ragazze hanno ripreso ad allenarsi in campo martedì. Dovremo vedere se questi 15 giorni ci hanno fatto più male che bene, sarà il campo a dirci domenica come stiamo. Per me non è per niente facile perché siamo stati fermi 20 giorni per Natale, poi ci siamo allenati una settimana, abbiamo giocato e ci siamo dovuti fermare un’altra volta per 15 giorni. Dal punto di vista atletico è una situazione difficile da interpretare perché non è mai successa una cosa del genere”.

In casa giallorossa c’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta per 6-4 subita nella gara di andata: “È stata una partita strana perché siamo andati sotto e poi siamo riusciti a recuperare, poi purtroppo è andata male. Loro sono un’ottima squadra, allenata bene, ha delle belle individualità come giocatrici. Ci aspetta una partita dura e sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo dare il 100%, come facciamo ogni domenica”.

In conclusione: “Fino a questo momento il percorso è sicuramente positivo, al di sopra delle aspettative, a inizio campionato non ci aspettavamo una classifica del genere, adesso vogliamo continuare così. Si dice che l’appetito vien mangiando, quindi speriamo di continuare a migliorarci, siamo lì e ce la gochiamo. Siamo contenti perché siamo riusciti anche a qualificarci per le Final Eight di Coppa Italia che ci saranno, manco a farlo apposta a Bisceglie, dal 7 al 10 aprile. Con i recuperi ci aspettano alcune partite ravvicinate, speriamo di tenere botta. Le ragazze hanno ripreso bene, ci auguriamo di fare risultato. Poi andremo in diretta su Sky e quello sarà uno stimolo per tutti, è una vetrina importante che ci deve aiutare a fare ancora meglio”.