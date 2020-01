Thomas Descano “pioniere” degli assicuratori italo-americani in Pennsylvania

PENNAPIEDIMONTE – Thomas Descano (in realtà si chiamava Carmine D’Ascanio) nacque a Pennapiedimonte (CH) in Vico San Rocco, il 4 luglio del 1878, da Giovanni (ventottenne “contadino” figlio di Carmine e Maria Di Prinzio) e da Angela Giuliante (ventiquattrenne “contadina” figlia di Silvestro e Sabia Di Nardo). L’atto di nascita fu certificato dinanzi all’allora Sindaco Berardino Perseo.

I suoi genitori si erano sposati a Pennapiedimonte il 17 aprile del 1877. Dopo di lui arrivarono altri tre figli: Anthony, Silvestro e Peter. Nel 1883 il padre decise di tentare il “sogno americano” e trovò lavoro, come operaio, e residenza a Philadelphia in Pennsylvania. Il resto della famiglia lo raggiunse solo nel 1887. Thomas all’inizio fece ogni tipo di duro lavoro. Poi aprì una piccola sartoria (aveva appreso il mestiere da bambino a Pennepiedimonte). In seguito commerciò in mobili.

Infine arrivò si dediò al settore assicurativo e in questo viene ritenuto un “pioniere” del settore a Philadelphia. Fu il più apprezzato ed importante agente per la potente “ Metropolitan Life Insurance Co .”. Divenne anche un affermato agente immobiliare. Fu anche direttore della “South Philadelphia Real Estate Board”. Nel 1903 sposò l’italo-americana Bambina De Vincentis e dal matrimonio arrivarono: Felix, Angelo, Henry (1909 – 1997) , Albert ed Helen (morta nel 2009). Thomas Descano morì il 16 ottobre del 1962.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”