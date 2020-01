Fossacesia, nuova segnaletica stradale in via Sangro

FOSSACESIA – “L’Amministrazione comunale ha deciso d’intervenire a proprie spese per il rifacimento della segnaletica stradale in Via Sangro che, ricordo, è una strada provinciale. Abbiamo deciso di procedere per rendere più visibili i parcheggi per i cittadini che vi abitano e per la realizzazione della segnaletica in prossimità del plesso che ospita l’asilo nido nonché a vantaggio delle categorie più deboli”.

É quanto sottolinea l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che aggiunge: “Gli interventi sono già stati avviati. Tra le novità, si procederà a realizzare una apposita segnaletica orizzontale in termoplastica in prossimità di un frequentato studio medico associato, ben visibile agli automobilisti e per dare maggior sicurezza ai pedoni”