A Pettorano sul Gizio va in scena la lettura del Testamento di Carnevale 2020

Il 23 febbraio presso il Ristorante Il Torchio, tra una portata e l’altra, non mancheranno consigli, pettegolezzi di paese e anticipazioni sul futuro

PETTORANO SU GIZIO (AQ) – Periodo di pieno inverno in Abruzzo ed anche se la scarsità di neve caratterizza tutta la regione, non mancano le occasioni per celebrare questo periodo dell’anno con una festa che ormai è da anni tradizione popolare acquisita: il Carnevale.

A Pettorano sul Gizio domenica prossima andrà in scena ancora una volta la lettura ironica del celebre ‘Testamento di Carnevale 2020’, con il proprietario del ristorante ‘Il Torchio’, Michele Ciccolella, che come per magia, fra una portata e l’altra del menu’ che ha preparato proprio per il prossimo 23 febbraio, caratterizzato fra l’altro da pasta alla chitarra al sugo di guanciale e ricotta scorza nera, rolle’ di vitello al Montepulciano su purea di patate, e fregnacce di Carnevale; si trasformerà in Re Carnevale, un personaggio proveniente direttamente dalla Siria.

Nel ‘Testamento di Carnevale’, che si caratterizza per strofe scritte in rima e indovinelli antichi, il tutto alternato a bevute di vino, saranno contenute come sempre anche consigli, pettegolezzi di paese e anticipazioni sul futuro, fra cui quest’anno pure previsioni sull’esito del prossimo voto elettorale.

Quando arriverà la vecchiaccia ‘ Quaresima’, la lettura del testamento si concluderà.

Insomma domenica prossima, 23 febbraio, ci sono tutti i presupposti per assistere presso il ristorante ‘Il Torchio’, a Pettorano sul Gizio, alla rievocazione storica di un appuntamento che unisce folklore, tradizione, divertimento e soprattutto riscoperta di sapori enogastronomici autentici, in cui ancora una volta a rubare la scena, per la gioia di grandi e piccini, sarà principalmente l’Ironico Re Carnevale.