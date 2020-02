A Fresagrandinaria la 21° edizione del Festival della ventricina vastese

La kermesse che vede protagonista il famoso e pluripremiato salume, avrà luogo in questo piccolo borgo i prossimi 18 e 19 luglio

FRESAGRANDINARIA (CH) – Sarà Fresagrandinaria il paese che accoglierà il Festival della Ventricina del Vastese che quest’anno si svolgerà sabato 18 e domenica 19 luglio. La data e il luogo di uno degli eventi gastronomici più importanti della nostra regione sono stati annunciati mercoledì scorso durante una conferenza stampa svoltasi a Fresagrandinaria.

All’incontro hanno partecipato: il sindaco Lino Giangiacomo, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, Tito Cieri della segreteria dell’assessorato regionale all’agricoltura, il presidente dell’Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese Stefano Di Fiore e alcuni produttori.

Il primo cittadino di Fresa ha affermato: «Siamo soddisfatti di portare nel nostro paese questa manifestazione itinerante. Fresagrandinaria rientra di diritto tra i principali paesi produttori del vastese e nel disciplinare della ventricina doc. Sarà un bell’evento e che avrà ovviamente il patrocinio del Comune».

«Fresa –ha aggiunto Stefano Di Fiore- si prepara ad accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere due giorni all’insegna del divertimento, tra degustazioni, convegni, show cooking, laboratori e intrattenimento durante i quali protagonista assoluta sarà la Ventricina del Vastese».

La kermesse giunta alla 21esima edizione è dedicata alla regina dei salumi abruzzesi, nonché Presidio Slow Food: il famoso salume a grana grossa è fatto di carne di maiale, sale, peperone e spezie ed non è solo un grande prodotto, ma anche un simbolo culturale di un intero territorio che lo arricchisce con tantissime pietanze.

Il Festival è promosso dall’Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese, che mette insieme i 10 top produttori del territorio, sono loro i veri promotori di questo goloso insaccato: Il Biancospino, Fattorie del Tratturo, Di Paolo Salumi, Bontà Di Fiore, La boutique della carne, Ventricine Racciatti, La Genuina, Peschetola, Ventricina&Dintorni e Azienda Agricola La Noce.

Il Festival si svilupperà nel centro storico di Fresagrandinaria dalle 18.00 alle 24.00. Negli stand e nell’area ristorazione si potranno degustare piatti nei quali la ventricina verrà interpretata in chiave tradizionale ma anche più innovativa. Dall’antipasto ai primi, ai secondi, sarà l’occasione per assistere alle varie declinazioni del salume tradizionale del vastese, grazie alla creatività di produttori e chef.

«Bisogna approfittare –ha concluso il produttore e membro dell’associazione Luigi Di Lello- della forte presenza estiva sulla costa dei numerosi turisti per far conoscere non solo la ventricina ma anche le aree interne. I laboratori di produzione in quei due giorni, poi, si metteranno a disposizione per ricevere visite nei loro caveaux della ventricina ed illustrare i vari processi necessari per ottenere questo salume di alta qualità».