Su Tesori d’Abruzzo speciale su Castiglione Messer Raimondo e D’Annunzio

Nel nuovo numero di “Tesori d’Abruzzo” si parla di Castiglione Messer Raimondo e D’Annunzio. Anche un video sui luoghi dannunziani

PESCARA – Il nuovo numero autunnale di “Tesori d’Abruzzo”, diretto da Paolo de Siena e con l’elegante veste grafica curata da Nicolas Pacchione, oltre allo speciale su Castiglione Messer Raimondo (testo di Sandro Galantini, foto di Gianluca Pisciaroli) e all’articolo di Ugo Del Castello (In volo su Pescocostanzo con Italo Balbo. Una storia inedita dell’aviazione italiana), celebra Gabriele D’Annunzio con l’ampio servizio di Enrico Di Carlo relativo al viaggio nei luoghi dannunziani in Abruzzo oggetto anche di un intrigante video con diffusione sui canali Youtube, Vimeo e sul sito di “Tesori d’Abruzzo” oltre che su Instagram e sulla relativa pagina Facebook.

Attraverso le descrizioni del Vate, il video traccia un ideale percorso di viaggio che si dipana per molte località della regione: da Pescara a Francavilla al Mare; da Anversa degli Abruzzi a Casoli; da Castiglione a Casauria a Guardiagrele ad Ortona; da Pineto a Popoli a San Vito Chietino e Sulmona.

Curato da Paolo de Siena con la consulenza storica di Enrico Di Carlo, il video “Viaggio nei luoghi dannunziani in Abruzzo” è stato affidato per la parte relativa a riprese, montaggio e musica ad Alessandro Petrini e si è avvalso come testimonial della giuliese Cristiana Esposito, apprezzata attrice teatrale e cinematografica, volto noto in alcune serie televisive (da “La Squadra 5” a “Il bello delle donne”; da “Carabinieri” a “Distretto di Polizia”) nonché nel film internazionale Yo puta con Daryl Hanna. Hanno altresì collaborato come comparse le scannesi Concetta Spacone e Giada Paletta, Annalisa Lalli per il make up e il fotografo Luca Del Monaco.