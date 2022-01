Tercoop, gestione parcheggi su aree scoperte: la nota del Comune

TERAMO – L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per gli sviluppi cui sono giunte le relazioni sindacali, utilissime per far comprendere a quasi tutti gli attori l’importante passaggio della gestione dei parcheggi su aree scoperte.

D’altronde è forte la fiducia nel percorso individuato attraverso la proposta del project financing che porterà ad una soluzione positiva sia per i 23 lavoratori sia per dotare la città di un sistema di gestione dei parcheggi che era rimasto indietro mentre ora diverrà finalmente al passo con i tempi con l’offerta anche di un servizio tecnologico di qualità.

Con la definizione delle intese finora raggiunte, a giudizio dell’amministrazione si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo una attesa di 10 anni protrattasi per mancanza di vera programmazione.

Il percorso prosegue anche con tutti gli altri attori che a diverso titolo sono interessati: commercianti e residenti in primis, per giungere a formulare proposte che raccolgano e soddisfino le esigenze tutti.

Il Sindaco D’Alberto e l’assessore Verna ringraziano i sindacati che sono stati sempre attenti e vigili per le sorti di tutti lavoratori; sorti che gli amministratori attuali hanno sempre avuto a cuore, sin da quando sedevano sui banchi dell’opposizione e si ponevano come costante pungolo; ora gli auspici e le richieste dell’epoca sono tradotti in concrete decisioni nell’interesse primario dei lavoratori e nelle risposte di modernità ed efficienza per la città.