La Tercas di Castelli, il sindaco Seca sulla chiusura della filiare

Per il primo cittadino non è accettabile questa situazione che provoca un’ulteriore espoliazione del borgo e delle aree montane

CASTELLI – É di questi giorni la notizia della chiusura a Castelli, dal prossimo 11 dicembre, della filiale della Banca Popolare di Bari, unico sportello bancario del borgo della ceramica. Notizia che ha scatenato l’inevitabile risentimento del sindaco e dei cittadini.

“L’imminente chiusura della filiale Tercas di Castelli è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria che si somma alle tante emergenze affrontate in questi anni a seguito dei fenomeni sismici e calamitosi che hanno più volte colpito l’entroterra” – commenta il sindaco Rinaldo Seca – “Trovo inaccettabile che si continui a depauperare le aree montane di servizi essenziali anche perché parliamo dell’unico istituto di credito presente sul nostro territorio comunale. Mi metto nel solco tracciato dal sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e auspico una levata di scudi da parte dell’intera politica regionale perché non è pensabile rimanere inerti dinanzi a questa situazione.”