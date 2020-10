Consorzio di bonifica Interno, finanziamento per interventi urgenti

Imprudente: “arriva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del finanziamento di 870.000 euro a favore del Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario”

REGIONE – “Dopo quella in Giunta arriva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del finanziamento di 870.000 euro a favore del Consorzio di bonifica Interno – bacino Aterno e Sagittario, finalizzato all’esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro” –annuncia a margine dei lavori consiliari il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente.

“Un altro mattone per l’edificazione di una nuova gestione consortile, iniziata con la riforma della legge di riferimento e la nomina dei Commissari regionali e proseguita con l’operazione verità, che ha evidenziato per il Consorzio di bonifica Interno con sede a Pratola Peligna una situazione economico-finanziaria, gestionale e infrastrutturale preoccupante, tanto da non poter garantire nemmeno il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti”.

“Prosegue il lavoro e soprattutto l’impegno morale che abbiamo preso nei confronti degli agricoltori e dei consorziati, affinché si possa garantire un servizio che, per le gravi carenze emerse, è stato persino messo in discussione” – dichiara Imprudente.

“Questi 870.000 euro, oltre a rappresentare l’attenzione da parte della Regione ad un territorio e ad un comparto, vogliono restituire dignità nello svolgimento dell’attività lavorativa al personale del consorzio e sono la testimonianza inequivocabile dell’azione politica del mio assessorato nei confronti di questo consorzio di bonifica” – conclude il vicepresidente Imprudente.