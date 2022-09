Teramo, sostegno al pagamento dei canoni di locazione anno 2021

TERAMO – L’assessorato alle Politiche Abitative ha emanato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2021, per quelle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico. L’avviso fa riferimento all’apposito fondo nazionale istituto presso il Ministero dei Lavori Pubblici e alla conseguente assegnazione, alla Regione Abruzzo, di un plafond all’interno del quale verranno assegnati i singoli contributi, come da graduatoria.

Il bando, con tutti i dettagli, è visionabile e scaricabile, dall’homepage del sito istituzionale dell’ente, nello spazio dedicato alle “Comunicazioni dai settori”, e può essere ritirato anche presso lo sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico sito al Parco della Scienza.

Le domande, redatte sull’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, dovranno essere inoltrate al Protocollo dell’ente entro le 13:00 del 14 ottobre tramite pec, all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it, o tramite raccomandata A/R o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo.

Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda verrà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari, che sarà successivamente trasmessa alla Regione Abruzzo.

“Come amministrazione, in questi anni, abbiamo sempre cercato di sostenere le famiglie in difficoltà – sottolinea l’assessore con delega alle Politiche Abitative Martina Maranella – e la pubblicazione di questo avviso, a valere su appositi fondi messi a disposizione dal Ministero attraverso la Regione, va proprio in questa direzione. Sul nostro territorio comunale sono presenti numerosi nuclei familiari in difficoltà economica, sia a causa della persistente situazione socio-sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 sia all’alta incidenza dei canoni di locazione sui redditi percepiti, e bandi come questo rappresentano un piccolo ma significativo aiuto per tante famiglie”.