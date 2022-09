“Laboratorio di Falegnameria” a Montesilvano: ecco come è andata

MONTESILVANO – Nell’ambito del progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2022” si è tenuto il “Laboratorio di Falegnameria” presso l’Associazione Miricreo. I partecipanti, Mattia Castellano, Martina Castellano, Andrea Marazzi, Emanuel Petra, Tommaso Evangelista Salvatore Mileto, Simone Petra, Katia Morelli, Edoardo Ventini, Gian Maria Frascarelli, Livia Cavaliere, dal più piccolo 6 anni al più grande di 11 accompagnato da un genitore e sotto la guida di Fabrizio Verrigni, Paola Candeloro e Bruna Brunetti, hanno guidato i bambini a realizzare un proprio lavoretto. Alla fine del laboratorio hanno portato a casa un giocattolo di legno costruito con le proprie mani e con materiali di riciclo. Presente all’incontro l’Assessore Debora Comardi che ha sottolineato ancora una volta l’importanza di questi incontri tra bambini, ragazzi e genitori per le proprie conoscenze ma anche per abituarli ad un uso di nuove tecniche e materiali non inquinanti per futuro migliore.

Prossimi appuntamenti con il Laboratorio di Pittura 28 settembre (già completo) e 5 ottobre 2022. Per il Laboratorio di Falegnameria 1, 8 e 15 ottobre 2022.

Per info WhatsApp 373.3001667 o email amaremontesilvano@libero.it.