Teramo, rotonda e sottopasso di Villa Pavone: a breve la ripresa dei lavori

RFI assicura che gli interventi saranno conclusi entro il prossimo 31 Dicembre

TERAMO – I lavori per la realizzazione del sottopasso e della rotonda di Villa Pavone, che contemplano l’eliminazione del passaggio a livello, saranno conclusi entro il 31 Dicembre dell’anno in corso. E’ quanto dichiarato dall’Ingegner Giulio Del Vasto, direttore territoriale produzione di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, nel corso di un incontro tenutosi questa mattina nel palazzo municipale di via Carducci.

All’incontro, chiesto dall’amministrazione comunale per avere chiarimenti sulla sospensione dei lavori stessi, hanno partecipato per l’amministrazione il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore Stefania di Padova e il consigliere comunale Luca Corona, oltre a tecnici dell’ente; mentre per la RFI erano presenti i responsabili territoriali di settore.

L’incontro è stato utile per chiarire innanzitutto le motivazioni della sospensione dei lavori, che da RFI sono state indicate in relazione ad un problema di approvazione di una variante economica resasi necessaria per lo spostamento di alcuni importanti sottoservizi. Tale variante dovrebbe essere approvata in settimana e quindi il cantiere, con ogni probabilità, ripartirà nei prossimi giorni, sempre secondo quanto dichiarato dagli esponenti di RFI.

Sono state poste sul tavolo poi altre questioni, soprattutto inerenti la viabilità e l’eventualità di ripristinare lo stato dei luoghi, particolarmente deteriorati a causa del flusso di traffico deviato in alcune vie della zona, per necessità di cantiere. RFI ha assicurato che innanzitutto, laddove previsti nell’ambito di finanziamento del progetto, tali interventi saranno sicuramente realizzati e qualora dovesse rendersi necessaria una diversa modalità, sarà comunque cura dell’azienda stessa di soddisfare le richieste dell’amministrazione.