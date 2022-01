TERAMO – Lunedì prossimo, 31 Gennaio, alle 8,.30, si riunirà al Parco della Scienza la Commissione: “Urbanistica e pianificazione – lavori pubblici -traffico e trasporti”, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre naturalmente ai consiglieri che ne fanno parte, il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, i gestori del TPL e i sindacati.

Gli argomenti che saranno affrontati vertono sostanzialmente sui problemi del Trasporto Pubblico Locale in relazione ai rapporti con la Regione, ed in particolare:

1. contributo regionale per il TPL, sproporzionato alle esigenze e al medesimo contributo stanziato per le altre province;

2. i conguagli che si potrebbero riconoscere alle aziende concessionarie, che ammonterebbero a diversi milioni di euro;

3. i contratti di secondo livello dei lavoratori delle aziende;

4. l’attivazione del biglietto unico anche a Teramo, così come già in altre province.