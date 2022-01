Roseto, alloggi di residenza pubblica: il Comune ne chiede l’aumento

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con apposita Delibera di Giunta n. 14 del 26/01/2022 il Comune di Roseto degli Abruzzi ha chiesto alla Regione Abruzzo la possibilità di destinare il 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex art. 15 L.R. 96/96) alla risoluzione di problematiche legate all’emergenza abitativa da parte di nuclei familiari con presenza di invalidi, pensionati e minori che versano in condizione di disagio economico e sociale con rilascio dell’abitazione o alloggio antigienico, che hanno presentato istanza per assegnazione di alloggio ATER o casa parcheggio o alloggio per anziani.

“Purtroppo sono in aumento i casi che ci vengono segnalati, per questo motivo il Comune di Roseto ha deciso di chiedere di implementare la cosiddetta “riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa” – spiega il primo cittadino Mario Nugnes – in particolare, per dare risposta alla delicata situazione di un anziano ultranovantenne in particolare situazione di disagio, abbiamo chiesto di potergli assegnare un piccolo alloggio comunale in via Marina che abbiamo appena rimesso a posto, grazie anche alla donazione di una cucina da parte del Gruppo ARAN che ringraziamo ancora per lo splendido gesto verso la nostra comunità”.

“Abbiamo lavorato affinché si potesse trovare la migliore soluzione possibile per questo nostro concittadino – dichiara l’Assessore al Sociale Francesco Luciani – i nostri uffici, che ringraziamo, hanno cercato ogni via per valorizzare la pratica, ora attendiamo fiduciosi una risposta positiva da parte della Regione Abruzzo per poter consegnare questa piccola abitazione che, in tempi record, siamo riusciti a predisporre anche grazie alla gentile donazione del Gruppo ARAN”.