Incontro del neo prefetto Massimo Zanni con Di Bonaventura

Si è svolta oggi in provincia la visita del nuovo prefetto Massimo Zanni che ha conosciuto i Dirigenti dell’Ente

TERAMO – Un cordiale scambio di informazioni quello di questa mattina fra il nuovo prefetto, Massimo Zanni, e il presidente della Provincia. Diego Di Bonaventura ha voluto cogliere questa occasione per presentare i Dirigenti dell’Ente al rappresentante di Governo.

“Abbiamo davvero bisogno dell’occhio attento della massima autorità di Governo sul territorio locale” ha commentato a margine della riunione il Presidente: “le Province sono, di nuovo, in trasformazione, le sfide e gli impegni sono molteplici. Dopo il disastro di questi anni ci auguriamo che il legislatore sia più accorto e in questi anni di confusione proprio nei Prefetti abbiamo trovato un punto di riferimento importante. Angelo Prisco, che abbiamo salutato con affetto, ci ha guidati nel momento più difficile degli ultimi cento anni. Al Prefetto Zanni auguriamo circostanze meno gravose e offriamo tutta la nostra collaborazione per il suo mandato”.