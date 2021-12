Teramo, ricostruzione della sede storica del Municipio: affidato l’incarico

TERAMO – Al termine della procedura negoziata a cinque per l’affidamento della progettazione della storica sede municipale di Piazza Orsini, questa mattina è stato individuata la società cui è affidato l’incarico. Si tratta della RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) ‘Trend project SRL’ di cui è mandatario l’arch. Valerio Borzacchini e della quale fa parte anche l’architetto teramano Luca Falconi.

Si compie così il primo passo verso la realizzazione di un intervento che si annuncia complesso; ma soprattutto, l’affidamento di oggi giunge addirittura in anticipo rispetto al cronoprogramma dell’0rdinanza Teramo, emanata dal Commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini nel quadro della semplificazione normativa per la ricostruzione pubblica, che ha favorito e sta finalmente registrando, dopo un lungo periodo di stallo, una significativa fase di accelerazione.

Ora, a soli tre mesi dall’entrata in vigore appunto dell’Ordinanza Teramo, il Comune è riuscito a sbloccare l’iter per la ricostruzione del Municipio.

“Si è invertita la rotta, grazie agli strumenti di semplificazione – sostiene il sindaco Gianguido D’Alberto – avevamo dichiarato che entro la fine dell’anno in corso si sarebbe giunti all’affidamento dell’incarico per la progettazione e così è. Adesso dobbiamo spingere per far si che entro il 2022 venga espletata la gara per i lavori; così come nello stesso anno, apriranno i cantieri delle scuole. Risultato impensabile, dopo la situazione di stallo perpetratasi per troppi anni”.