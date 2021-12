Riapre il Nido d’infanzia comunale Cipì di Pescara: ecco da quando

PESCARA – Il nido d’infanzia comunale Cipì di via Carlo Alberto Dalla Chiesa restituito dal Comune alla funzionalità e all’efficienza e pronto ad accogliere i bambini in lista di attesa delle graduatorie generali a partire da lunedì 10 gennaio 2022. Il plesso per l’infanzia è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza e, dopo aver acquisito le autorizzazioni di legge, è stato inaugurato dal vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli e dall’assessore ai nidi d’infanzia Maria Rita Paoni Saccone, alla presenza del personale dell’ufficio nidi comunale, dei rappresentanti dell’Ati Polis Società Cooperativa Sociale (Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale) che si è aggiudicata l’appalto del servizio di supporto del nido per l’anno scolastico in corso, e dei docenti della scuola dell’infanzia Istituto comprensivo Pescara 5.

«Il nido Cipì – così Santilli – è una struttura ampia e confortevole, dotata di un giardino perimetrale, ed è articolato in quattro sezioni: piccoli (6 posti) medi (12) grandi A (12) e grandi B (12) per un totale di 42 posti con possibilità di frequenza a tempo pieno e part-time. L’offerta dell’amministrazione comunale è dunque varia e calibrata per garantire un alto standard qualitativo ai più piccoli e alle famiglie».

L’assessore Paoni Saccone fa rilevare che «all’interno del nido sono state organizzate aree laboratori per fornire ai bambini nuovi spazi all’educare, buone pratiche, percorsi innovativi e occasioni di socialità».