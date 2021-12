Pescara, i “Babbi di Prossimità” sono arrivati nelle scuole con i doni

PESCARA – “Prossimità al Natale” è da sempre la festa più bella dell’anno per tutti i bambini delle periferie cittadine inseriti nel progetto del “Centro di Educazione alla Legalità attraverso lo Sport” che l’Associazione Prossimità alle Istituzioni gestisce in co-progettazione col Comune di Pescara.

Quest’anno, col forte intento di donare un momento di gioia e condivisione a molti più ragazzi, circa 550, ed in particolare a tutti quelli frequentanti la Scuola Media Ugo Foscolo e le tre scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 1 di Pescara, l’Associazione ha voluto mettere in gioco il proprio coordinamento e tutta l’equipe degli educatori in veste di “Babbi di Prossimità”, che il 20 dicembre mattina sono arrivati nei plessi scolastici con sacchi pieni di doni per tutti i ragazzi.

Ad accompagnare i Babbi di Prossimità le coinvolgenti note tradizionali natalizie prodotte dalla zampogna di Marcello Sacerdote, attore e musico ormai parte integrante delle più belle iniziative svolte dall’Associazione.

I Babbi di Prossimità hanno raccolto sorrisi pieni e grande entusiasmo, specie dei più piccini, colorando senz’altro qualche momento di molte giovani vite segnate da povertà e disagio sociale di vario genere.

Ancora, le tradizionali giornate di festa nel programma di “Prossimità al Natale”, per tutti i bambini dell’Associazione, si stanno susseguendo tra preparativi, racconti e progetti proprio negli spazi della Scuola Media Foscolo, cuore delle periferie cittadine in cui l’associazione opera quotidianamente da una dozzina d’anni con dedizione ed entusiasmo mai stanchi, sempre in stretta collaborazione con la dirigente scolastica prof.ssa Teresa Ascione e col corpo docenti.

La storica Maxi Tombolata a squadre, golosità e leccornie monoporzioni, secondo le rigide regole covid, esaudiranno i desideri di ognuno nella giornata conclusiva prima delle festività natalizie.

Un Babbo Natale speciale distribuirà a tutti i bambini di Prossimità bellissimi doni, oltre ad emozione e felicità, così che anche quei bimbi che diversamente non avrebbero modo di vivere un Natale caldo e dedicato a loro, possano conservare il ricordo di una giornata di luci, colori, affetto e calore.

Il Natale è il momento migliore per creare un mondo in armonia con i desideri più profondi di tutti i bambini e con il loro pensiero magico … quel mondo che l’Associazione Prossimità alle Istituzioni vuole disegnare tutto intorno, nelle giornate di “Prossimità al Natale”.

Pescara, lì 21 dicembre 2021