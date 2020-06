Teramo, presentato il programma di interventi nelle scuole

Il programma coinvolge 9istituti: due saranno demoliti, per uno si cercano i fondi. In cinque verranno eliminate le barriere architettoniche

TERAMO – É stato presentato oggi, 13 giugno, dall’amministrazione comunale di Teramo il programa di interventi di edilizia scolastica, che dovrebbero avere inizio nel 2021. Nove gli istituti coinvolti per una somma di circa quindici milioni di euro. Saranno demolite le scuole San Giorgio e San Berardo, mentre si stanno cercando i fondi per la ricostruzione della scuola Molinari. Cinque istituti scolastici saranno interessati dai lavori di eliminazione della barriere architettoniche.

Il programma degli interventi

Istituto comprensivo TE1 “M. Zippilli – Noè Lucidi”

Scuola dell’Infanzia “De Albentiis”

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti (Finanziamento MIUR € 7.000,00).

Scuola dell’Infanzia “La Mongolfiera” e asilo nido “Coccinella”

Esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio entro il 31 agosto 2020 (Finanziamento MIUR/Comune € 60.000,00).

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti (Finanziamento MIUR € 7.000,00).

Istituto comprensivo TE2 “F. Savini – San Giuseppe – San Giorgio”

Scuola secondaria di I grado “F.Savini”

Pubblicazione entro fine giugno 2020 del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di miglioramento simico (Finanziamento USR € 4.414.878,00).

Scuola primaria e scuola dell’infanzia “San Giuseppe”

Progettazione dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico (Finanziamento USR € 4.114.000,00).

Scuola primaria “San Giorgio”

Pubblicazione in corso della procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva dell’intervento di sostituzione edilizia (Finanziamento MIT/CDDPP € 135.325,00).

Scuola dell’Infanzia “G. Lettieri” e asilo nido “Girasole”

In fase di ultimazione i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (Finanziamento MIUR € 138.384,54).

Istituto comprensivo TE3 “D’Alessandro – Risorgimento”

Scuola secondaria di I grado “D’Alessandro” e scuola dell’infanzia “L’Aquilone”

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti (Finanziamento MIUR € 7.000,00).

Scuola dell’Infanzia “Miss Gioia” e asilo nido “Pinocchio – Anna Ferrante”

Pubblicazione entro fine settembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di adeguamento simico e impiantistico (Finanziamento MIUR € 927.408,65).

Scuola primaria “De Jacobis”

In fase di redazione il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di adeguamento simico (Finanziamento USR € 2.465.625,00).

Istituto comprensivo TE4 “San Nicolò a Tordino

Scuola dell’Infanzia “Via Brigiotti” e asilo nido “Gatto con gli stivali”

Pubblicazione entro fine Settembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di adeguamento simico e impiantistico (Finanziamento MIUR € 865.005,60).

Scuola dell’Infanzia “Sant’Atto”

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti (Finanziamento MIUR € 7.000,00).

Scuola dell’Infanzia “Piano d’Accio”

Esecuzione entro il 31 agosto 2020 delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti (Finanziamento MIUR € 7.000,00).

Scuola dell’Infanzia “Pinocchio” e asilo nido “Accademia di Pollicino”

Esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio entro il 31 agosto 2020 (Finanziamento MIUR € 50.000,00).

Istituto comprensivo TE5 “Falcone e Borsellino”

Nuova Scuola dell’Infanzia di Villa Vomano

Pubblicazione entro fine Settembre 2020 della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di adeguamento simico e impiantistico (Finanziamento MIUR/Comune € 700.000,00).

Scuola dell’Infanzia “Villa Ripa” (edificio dismesso e alunni trasferiti al Pascal)

Progettazione esecutiva dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico (Finanziamento USR € 230.602,50).

Scuola primaria e scuola dell’Infanzia “Fornaci/Cona”

Finanziamento MIUR/Comune (€ 1.740.000,00) “Poli per l’infanzia”, gestito dall’INAIL, per la nuova realizzazione su area comunale in adiacenza all’ITG “C. Forti”.

EX MONASTERO S.GIOVANNI ( BRAGA)

Pubblicazione entro fine giugno 2020 del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori relativamente all’intervento di miglioramento simico (Finanziamento USR € 5.015.400).

SOLAI

Scuola dell’Infanzia “La Mongolfiera” e asilo nido “Coccinella”

Scuola dell’Infanzia “De Albentiis”

Scuola secondaria di I grado “D’Alessandro” e scuola dell’infanzia “L’Aquilone”

Scuola dell’Infanzia “Sant’Atto”

Scuola dell’Infanzia “Piano d’Accio”

ANTINCENDIO

Scuola dell’Infanzia “La Mongolfiera” e asilo nido “Coccinella”

Scuola dell’Infanzia “Pinocchio” e asilo nido “Accademia di Pollicino”

AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Scuola secondaria di I grado “F.Savini”

Scuola primaria “San Giorgio”

Scuola dell’Infanzia “Miss Gioia” e asilo nido “Pinocchio – Anna Ferrante”

Scuola primaria “Risorgimento”

Nuova Scuola dell’Infanzia di Villa Vomano

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Scuola dell’Infanzia “Villa Ripa” (edificio dismesso e alunni trasferiti al Pascal)

Scuola primaria e scuola dell’infanzia “San Giuseppe”.