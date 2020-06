Francesco Del Governatore nuovo GM delle Panthers Roseto [VIDEO]

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il primo fondamentale acquisto in casa Baia del Re Panthers Roseto per la stagione 2020/21 è il gm Francesco Del Governatore. Già partner della società nelle ultime due stagioni con la sua azienda Italo Ottici, ha deciso di scendere in campo nella veste di general manager per consolidare questa realtà sul territorio.

Queste le prime dichiarazioni di Francesco:

“Inizio questa avventura con grande entusiasmo, spinto dalla passione per la pallacanestro e soprattutto dalla grande stima verso la dirigenza delle Panthers. Negli scorsi anni sono già stati fatti passi importanti: 700 persone per una partita di serie B femminile sono un numero più elevato rispetto a molte realtà di categoria superiore. Ma sono convinto che si possa fare ancora tanto per far appassionare i rosetani a questa splendida realtà”.

L’intervista completa è disponibile qui di seguito. La società rivolge un grande in bocca al lupo a Francesco, che ha già cominciato il suo lavoro da qualche settimana.