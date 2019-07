Teramo, pre-allerta maltempo: riunione al COC

TERAMO – Questa mattina a Teramo si è svolta riunione operativa presso il COC, per coordinare il personale comunale, il personale della TEAM e le associazioni di volontariato, in situazione di pre-allerta per criticità idrogeologica.

Si ricordano a tutti i cittadini i comportamenti e le misure di precauzione utili in caso di eventi meteorologici improvvisi ed eccezionali (non occupare aree/immobili soggetti a rapido allagamento quali piani interrati/seminterrati dei fabbricati, sottopassi ferroviari/stradali, viabilità e aree a rischio esondazione nei pressi di fiumi e torrenti, ecc.) nonché i comportamenti virtuosi (verificare la funzionalità di scarichi/tombini privati, restare in casa o al riparo in caso di eventi meteorici eccezionali).