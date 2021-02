Diretta Teramo – Potenza: ecco dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 17 febbraio alle 15 si gioca Teramo – Potenza per la 25° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 25° giornata del Girone C di Serie C, che si gioca in turno infrasettimanale, c’é anche Teramo – Potenza, che si giocherà allo Stadio “G. Bonolis” mercoledì 17 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA CON IL COMMENTO DELLA PARTITA

Le dichiarazioni di Paci alla vigilia

Questo il pensiero espresso dal responsabile tecnico Massimo Paci alla vigilia della gara: «Contento di rigiocare subito, i risvegli mattutini non sono buoni, meglio avere una nuova possibilità. Sono convinto che la squadra avrà la mentalità giusta, al di là degli uomini che sceglierò. Birligea? Quando abbiamo iniziato a conoscerci a inizio stagione era un po’ indietro, adesso è cresciuto tanto, attacca molto la profondità e a questa squadra fa comodo, sia da riferimento centrale che da esterno, ha formato il carattere, è pronto per essere titolare e sono convinto che potrà darci una grande mano. Potenza? Il loro atteggiamento è cambiato con il nuovo allenatore, me l’aspetto maggiormente propositivi com’è nel suo Dna, ma noi siamo feriti nell’orgoglio e vogliamo riscattarci dopo quanto lasciato a Caserta. I risultati fanno la differenza, ma la squadra, con tanti giovani, nell’ultimo mese sta proponendo un buon calcio, giocandosela ad armi pari con tutti e raccogliendo meno di quanto meriterebbe. Quando le partite rimangono in equilibrio, nel calcio sono i centimetri a fare la differenza. Non dobbiamo alzare troppo l’asticella, anche domani ci aspetta una gara complicata che ci giocheremo sull’episodio, con forza di carattere e mentalità. Dobbiamo migliorare nella pazienza di attendere il momento giusto per portare l’episodio dalla nostra parte, la fase difensiva è al primo posto».

Dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Potenza, valevole per la 25° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

La presentazione della partita

I biancorossi vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Casertana e in classifica sono con punti, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte; 24 gol fatti, 20 subiti. La squadra di Paci ha inanellato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 reti e subendone 5. Il Potenza, nell’ultimo turno disputato ha perso in casa per 0-1 contro il Foggia e in classifica é diciassettesimo, a pari merito con il Bisceglie, a quota 17 dopo aver vinto 4 partite, averne pareggiato 5 e perso 13; deve però recuperare la gara contro la Ternana rinviata sabato scorso per neve. La squadra calabrese é reduce da 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 1 reti e subito 3. Ricordiamo che il match di andata, disputato lo scorso 21 ottobre 2020, era terminato con il risultato di 1-1.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Pietro Pascali di Bologna. Quarto ufficiale sarà Sajmir Kumara di Verona. Il fischietto campano ha già diretto Catanzaro-Teramo, conclusasi 1-0.

Le probabili formazioni di Teramo – Potenza

Tra i biancorossi ancora indisponibili Lasik, da valutare Mungo e Soprano. Inoltre, in relazione al match di campionato giocato con la Casertana, il Giudice Sportivo di Lega Pro ha certificato i provvedimenti assunti dal direttore di gara Saia della sezione di Palermo. Squalificati tutti per una gara effettiva il vice-allenatore Guana “per comportamento non regolamentare in campo durante la gara“, i difensori Piacentini “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco” e Vitturini per doppia ammonizione. Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Bellucci e Tentardini e al centro Diakité e Soprano. A centrocampo Costa Ferreira, Santoro e Arrigoni. In attacco Bombagi, Pinzauti, e Ilari. Il Potenza dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-3 con Marcone in porta e difesa a tre composta da Gigli, Conson e Di Somma. Centrocampo con Coppola e Coccia esterni e Ricci e Bucolo in mezzo. Tridente offensivo formato da Sepe, Romero e Volpe.

TERAMO (4-3-3): Lewandosky; Bellucci, Diakité, Soprano, Tendardini; Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti, Ilari. Allenatore: Massimo Paci

POTENZA (3-4-3): Marcone; Gigli, Conson; Di Somma, Coccia, Ricci, Bucolo, Coppola, Sepe, Romero, Volpe. Allenatore: Capuano.