Teramo – Potenza 0-1: decisiva la rete di Murano al 19′ del secondo tempo

Nella gara del 26 febbraio i biancorossi centrano due traverse e poi subiscono il gol di Murano. Ora in classifica sono ottavi con 40 punti

TERAMO – Allo Stadio Gaetano Bonolis il Potenza batte il Teramo per 1 a 0. Cominciano bene i biancorossi che al 16′ del primo tempo hanno l’occasione per passare in vantaggio ma colpiscono la traversa con Cappa. Pochi secondi dopo altra occasione sprecata: la conclusione di Magnaghi finisce a lato. Al 35′ l’infortunato Viero vene sostituito da Arrigoni. Nella ripresa la squadra di Di Mascio centrano un’altra traversa con Magnaghi. Pochi secondi dopo é bravo Ioime a salvare sulla linea un tiro di Cristini. Ed ecco che al 19′ gli ospiti realizzano la rete decisiva per merito di Murano, che sfrutta un passaggio ben calibrato di Dettori, appena entrato.

In virtù del risultato di oggi il Teramo resta fermo a quota 40 punti, all’ottavo posto nel girone C mentre il Potenza si porta in quarta posizione a quota 52. Domenica i biancoroi sono attesi dalla trasferta sul campo della Paganese; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

Tabellino

TERAMO: Tomei; Tentardini, Cristini, Magnaghi, Mungo, Bombagi, Santoro (65′ Minelli), Cappa, Piacentini, Viero (35′ Arrigoni), Cancellotti. A disposizione: Valentini, Lewandowski, Florio, Soprano, Costa Ferreira, Pincelli, Iotti, Ilari, Fiore, Birlingea. Allenatore: Di Mascio.

POTENZA: Ioime; Coccia, Ricci, Murano (73′ Viteritti), Golfo (54′ Dettori), Giosa, Sales, D’Angelo (62′ Gassama), Coppola, Emerson, Silvestri. A disposizione: Santopadre, Brescia, Panico, França, Grande, Di Somma, Longo, Souare, Iacullo. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Marco Ricci di Firenze.

Assistenti: Ciro Di Maio e Giuseppe Centrone di Molfetta.

Reti: al 19′ st Murano’.

Ammonizioni: Cristini (T), Tentardini (T).

Espulsioni: nessuno.

Recupero: al 1′ primo tempo e al 4′ ripresa

Foto squadra fine partita fonte sito ufficiale Teramo Calcio