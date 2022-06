TERAMO – Firmato questa mattina il verbale che chiude in maniera definitiva il passaggio del piano terra di Palazzo Delfico (ingresso di via Carducci) alla Regione Abruzzo. Come noto, dal 2016 in ottemperanza alla nuova normativa di carattere nazionale che ha interessato tutti gli enti provinciali italiani, la gestione della biblioteca è stata trasferita alla Regione Abruzzo insieme alla proprietà di Palazzo Delfico. Il passaggio anche degli uffici del piano terra con ingresso in via Carducci è rimasto incagliato in una serie di procedure tecnico-amministrative risolte questa mattina con il verbale di consegna definitivo a firma del dirigente provinciale Francesco Ranieri e dei dirigenti regionali di riferimento.

Teramo, il piano terra di Palazzo Delfico torna alla Regione Abruzzo ultima modifica: da