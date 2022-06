Corso europrogettazione ANCI Giovani Abruzzo e Consorzio Punto Europa

TERAMO – Rilevata la crescente richiesta da parte degli enti di formare figure in grado di intercettare le innumerevoli opportunità di finanziamento offerte dai fondi europei diretti e indiretti e dalle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e facendo seguito agli incontri realizzati nello scorso mese di dicembre aventi ad oggetto la nuova programmazione europea 2021-2027, ANCI Giovani Abruzzo e Consorzio Punto Europa – Europe Direct Abruzzo, hanno organizzato un Corso di Europrogettazione dedicato agli Amministratori locali, ai dipendenti pubblici e ai professionisti interessati, in collaborazione con ANCI Abruzzo, Università degli Studi di Teramo, Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Teramo, Civica srl e Associazione Itaca.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 10 giugno ore 10.00 presso l’Università di Teramo.

“Anci Giovani Abruzzo ha ritenuto utile organizzare questa attività di formazione per i giovani amministratori per intercettare con più efficacia le opportunità che saranno offerte dalla nuova programmazione europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, dichiara il Sindaco Vincenzo D’Ercole, Presidente di Anci Giovani Abruzzo.

“Fondamentale e strategica la formazione per tutti i soggetti che collaborano con la PA ma anche per tutti i professionisti che hanno voglia ed interesse ad accrescere le proprie competenze in ambito di progettazione europea e non solo. Il Cope insieme ad Anci continuano l’opera di trasferimento di competenze utili a superare l’avvincente sfida sull’utilizzo dei fondi destinati ai nostri territori”, dichiara Filippo Lucci, Presidente del Consorzio Punto Europa.