Teramo – Palermo calcio: dove vederla oggi in diretta

Alle ore 15 in campo per la prima giornata del Campionato di Serie C 2020/2021. Le impressioni del tecnico Paci alla vigilia del match

TERAMO – Tutto pronto alla partita tra Teramo e Palermo valida per la prima giornata del campionato di Serie C 2020/2021. L’incontro al via dalle ore 15 e sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Si potrà restare aggiornati sull’andamento del match anche sulla piattaforma di Calciomagazine. Il tecnico biancorosso presenta così la squadra biancorossa alla vigilia dell’esordio ufficiale stagionale in campionato:

«La squadra è pronta sia mentalmente che fisicamente, pur non essendo al top della forma, considerando il nostro processo di crescita. Si parte con grandi motivazioni e convinzioni, il risultato conseguito in Coppa a Piacenza aiuta, dobbiamo continuare a progredire, sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo subito far bene e dare un’impronta significativa. Cancellotti? Ha recuperato, è a disposizione. Ho la massima fiducia nei miei ragazzi, ce la giocheremo. I dettagli fanno la differenza, occorrerà prestare attenzione ai particolari. Santoro? Non mi aspetto nulla in più rispetto a quanto possa fare, deve concentrarsi su se stesso per massimizzare le sue potenzialità. Costa Ferreira? Ha grandi qualità, può ricoprire diversi ruoli offensivi. Palermo? Hanno l’entusiasmo di aver vinto il campionato, una grande spinta emotiva e buone individualità. Sarà fantastico giocare davanti ai nostri tifosi, dobbiamo essere uno motore dell’altro: noi in campo con i risultati, loro supportandoci, confido moltissimo in questa unione. Vivo emozioni molto forti in questi giorni, è difficile da spiegare: sono emozionato per l’ambiente, per lo staff di lavoro a disposizione, per la società che vuole far bene. Mercato? Se non ci dovessero essere ulteriori uscite siamo a posto così, ho giocatori forti in ogni ruolo ed ho la massima fiducia nei direttori».

I CONVOCATI

Assenti Di Matteo (frattura costale), Mejri (mal di denti), Minelli (distorsione al collaterale), Martignago, oltre agli squalificati Cappa e Piacentini.

Di seguito la lista completa dei 20 convocati:

PORTIERI: Lewandowski, Valentini.

DIFENSORI: Cancellotti, Celentano, Diakite, Iotti, Soprano, Tentardini, Trasciani.

CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Bombagi, Costa Ferreira, Di Francesco, Ilari, Lasik, Mungo, Santoro, Viero.

ATTACCANTI: Birligea, Pinzauti.

PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer; Floriano, Santana, Valente; Saraniti