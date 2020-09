Notizie del 27 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati: in attesa di aggiornamenti sono 54 i ricoverati, 5 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 27 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 25 settembre parlava di 51 nuovi positivi, 58 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 754 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 817 i positivi, 477 i deceduti. 3023 guariti/dimessi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 28 settembre.

Intanto il Ministero della Salute ha comunicato che il 26 settembre in Abruzzo si erano registrati 16 nuovi positivi su 1696 tamponi analizzati e nessun decesso. I ricoverati in malattie infettive erano 54 (-4), in terapia intensiva 5. Gli attualmente positivi sono 821 (+4).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 26 settembre 2020 parlava di 1.869 nuovi casi su tutto il territorio nazionale, 2.737 ricoverati, 247 quelli in terapia intensiva; 17 decessi.

Il Premier Giuseppe Conte, intervenuto al festival dell’Economia di Trento, ha escluso pubblicamente un nuovo lockdown” nazionale perché siamo in una situazione diversa rispetto a quella di primavera. Se si dovessero svilupperare dei cluster si potrà intervenire in modo circoscritto, Ai cittadini ha raccomandato di usare cautela nella ripresa della vita sociale.

Il Comitato tecnico scientifico, dopo aver analizzato un documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni in cui si ipotizzava un aumento della capienza al 25% degli impianti, si é detto contrario alla deroga perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. Attualmente il limite é di mille spettatori.

Scrive su Facebook il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Siamo a 204 milioni e 409 mila mascherine consegnate nelle scuole di tutta Italia. […] So che alcune scuole, anche se le mascherine sono arrivate, hanno chiesto alle famiglie di comprarne altre, per paura che finiscano. Non ce n’è bisogno. Il Commissario Arcuri ha spiegato che le mascherine verranno rifornite alle scuole periodicamente. L’Italia è l’unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per studentesse, studenti e personale scolastico”.