L’arte di Alessia Pignatelli diventa una collezione di moda

SULMONA – Le apprezzate opere dell’artista Alessia Pignatelli, entrano a far parte di una collezione di moda. Accessori, gioielli, borse e abbigliamento. Nella sua linea d’arte omaggia anche la citta di Sulmona con il suo dipinto “il vortice delle emozioni” e l’immagine del sommo poeta Ovidio Nasone.

Nella foto l’artista tiene in mano dei fiori di confetti per esaltarne l’immagine rappresentativa. L’eleganza che l’ha sempre contraddistinta per il suo particolare stile di abbigliamento e diventato anche un motivo artistico di promozione per i suoi dipinti. Favorevoli sono stati i riscontri di questa iniziativa e tante le richieste di prenotazione pervenute.