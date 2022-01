Teramo, ok fiera dell’epifania e mercato: le prescrizioni fino al 9 gennaio

TERAMO – Al termine di un incontro con il Prefetto, tenutosi questa mattina, il sindaco Gianguido Alberto e l’assessore alle attività produttive Antonio Filipponi, hanno decretato lo svolgimento regolare sia della fiera dell’epifania, per il prossimo 6 gennaio, che del Mercato del sabato dell’8 gennaio.

Per entrambe le situazioni, la decisione è stata determinata principalmente dalla considerazione delle ridotte dimensioni delle aree in cui si svolgono i due appuntamenti, in particolare per quello della fiera dell’epifania i cui circa 100 espositori occupano un’area complessiva anche inferiore rispetto a quella in cui si sviluppa il mercato del sabato.

Rimangono comunque ferme le seguenti prescrizioni, in vigore fino a domenica 9 Gennaio:

– Durante la Fiera dell’epifania e mercato dell’8 gennaio è obbligatoria la mascherina Ffp2 nell’area mercatale e fieristica;

– dal 5 al 9 gennaio è sancito il divieto di somministrazione di bevande alcooliche al banco;

– dal 5 al 9 divieto di consumo di cibi e bevande (ad eccezione dell’acqua) negli spazi pubblici.

Anche per la giornata di domani, martedì 4 Gennaio, l’ufficio anagrafe del Comune di Teramo, resterà chiuso. Si rende infatti necessario completare le operazioni previste dal protocollo conseguenti all’accertata positività di alcuni dipendenti. Si ricorda che è possibile, per quanto riguarda i certificati, utilizzare la piattaforma online. I cittadini che avevano un appuntamento, saranno ricontattati in settimana.