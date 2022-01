Montesilvano, contributi sulla Tari per famiglie e utenze non domestiche

MONTESILVANO – La giunta comunale ha deliberato un contributo pari a 1 milione di euro per la riduzione della Tari, 500mila euro riservate alle famiglie e altre 500mila euro destinate alle utenze non domestiche di Montesilvano da ripartire proporzionalmente in base al gettito destinato a stabilimenti balneari, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli tutti in base al gettito. Inoltre per le attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria; plurilicenze alimentari e/o miste; ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio.

“I residenti troveranno un sostegno sulle prossime bollette della tassa dei rifiuti – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – , coloro che invece non hanno pagato la tassa nel 2021 potranno usufruire di una riduzione della somma da versare all’Ente, relativa all’importo dovuto lo scorso anno. La concessione di contributi sulle utenze della Tari è sempre molto gradita alla cittadinanza, specialmente in questo periodo visto che l’emergenza sanitaria ha condizionato la vita di tutti, in particolar modo dal punto di vista economico. Siamo certi di aver approvato una delibera davvero preziosa per le famiglie e per le esigenze delle attività economiche cittadine che hanno subito ripercussioni sul proprio equilibrio economico e finanziario a causa dell’emergenza Covid-19, al fine di agevolare la ripresa. In questo nuovo anno in cui sono previsti aumenti da parte dei vari gestori per ciò che concerne le utenze domestiche la nostra amministrazione ha pensato di andare incontro alla cittadinanza, sgravando sulle bollette della tassa dei rifiuti”.