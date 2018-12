Teramo, Maurizi: “Credo che la squadra sia cresciuta molto”

“Se dovessimo riuscire a compiere quel salto di qualità da un punto di vista emotivo, sono certo che diventeremmo una squadra fastidiosa per tutti“

TERAMO – Alla vigilia del prossimo match di campionato contro la Vis Pesaro, in programma questa sera alle ore 20:30, ha parlato il tecnico del Teramo, Agenore Maurizi ha fatto il punto sulla squadra. Di seguito le dichiarazioni rilasciate:

«Abbiamo recuperato quasi tutti gli indisponibili, tranne Speranza che deve completare il processo di recupero. Siamo consapevoli di andare ad affrontare una squadra aggressiva e avremo esigenza di esserlo anche noi per portar via punti. Un bilancio dei miei primi due mesi? Stiamo lavorando tanto, credo che la squadra sia cresciuta molto, dal mio punto di vista, ma occorre tempo: siamo andati a toccare alcune debolezze del team, cercando di dare un organizzazione di gioco sia nella fase di possesso che di non possesso e soprattutto nelle transizioni, avendo riscontrato problematiche strutturali. Alcuni aspetti sono migliorati, altri andranno affinati. Di Renzo? Non è al 100%, ma sta meglio. Piccioni? E’ un ottimo ragazzo, magari ha sofferto inizialmente qualche critica, ma ci sta con la testa e con il cuore. Mercato? Ci sono quattro partite fondamentali, parlarne oggi sarebbe irrispettoso nei confronti dei calciatori che alleno che, per il sottoscritto, rimangono i migliori. Se dovessimo riuscire a compiere quel salto di qualità da un punto di vista emotivo, sono certo che diventeremmo una squadra fastidiosa per tutti».

Qui di seguito gli highlights della precedente partita persa contro la capolista Portenone nel turno infrasettimanale di campionato. Gara decisa dalle reti di Gavazzi al 19′ e raddoppio al 37′ di Candellone. Al 10′ la prima della classe aveva fallito un penalty con Burrai. In classifica la squadra di Maurizi è in zona playout con 15 punti, frutto di 3 pareggi 6 sconfitte e 7 pareggi. Di contro la Vis Pesaro occupa attualmente la 3° posizione con Ternana e Triestina a 26 punti.

Teramo, Maurizi: “Credo che la squadra sia cresciuta molto” ultima modifica: da

Foto di Maurizi in conferenza stampa, fonte sito ufficiale Teramo Calcio