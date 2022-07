Teramo, lavori di riqualificazione di via della Pace a San Nicolò

Partiti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero viale. Il Sindaco: “Data una risposta a un’esigenza che la frazione avvertiva da più di un decennio”

TERAMO – Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione di via della Pace a San Nicolò, che prevedono la manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo tutto il viale, dal cimitero alla scuola media, la rimozione di quegli alberi le cui radici avevano sollevato in più punti la pavimentazione degli stessi marciapiedi, che saranno successivamente sostituiti con altri arbusti, la sistemazione della staccionata che in diversi tratti risulta completamente abbattuta.

L’importo dei lavori, che dovrebbero terminare entro l’estate o al massimo entro l’inizio dell’autunno, è di 90mila euro.

“La riqualificazione di via della Pace, il cui iter è stato sempre seguito con attenzione sia dall’assessore Valdo Di Bonaventura che dal consigliere comunale Lanfranco Lancione, oltre che dal comitato di frazione – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – rappresenta un tema particolarmente sentito per la frazione, che chiedeva questi lavori da oltre dieci anni. Si tratta infatti di una via importante, che attraversa interamente una parte molto popolosa della frazione, e che adesso vedrà sistemata l’intera passeggiata, con un intervento che inciderà sia sulla sicurezza sia sul decoro urbano”.

I lavori, come aggiunge ancora il primo cittadino, “si inseriscono in una riqualificazione complessiva dell’area, che vede sia un intervento di natura privata, che si concluderà con nuove strutture residenziali, sia un intervento di natura pubblica che vedrà l’avvio del cantiere, da qui alle prossime settimane, della riqualificazione del campetto adiacente la scuola Giovanni XIII, finanziata dal Pnrr sisma”.

Soddisfazione per l’avvio dei lavori su via della Pace viene espressa anche dall’assessore Di Bonaventura, presente questa mattina sul cantiere insieme al consigliere Lancione.

“La strada presentava diverse criticità – spiega l’assessore – A causa delle radici degli alberi presenti, che avevano sollevato la pavimentazione, il marciapiede risultava infatti pericoloso in più punti e la stessa staccionata, in diversi tratti, di fatto non esisteva più. Per tale ragione abbiamo ritenuto non più procrastinabili i lavori. Ovviamente tutti gli alberi che verranno rimossi saranno poi ripiantati”.

“Questo viale, realizzato durante la giunta Sperandio, in un momento di espansione della frazione dal punto di vista urbanistico – conclude il consigliere Lancione – nel corso degli anni non è mai stato oggetto di manutenzione da parte delle precedenti amministrazione. Con questo intervento andiamo a dare risposta alle richieste dei cittadini, che attendevano da troppo tempo”.