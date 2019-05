Teramo, “La divisa ti dona” con i volontari della Croce Bianca e Rossa

De Iuliis: “Sono venuti molti giovani alla prima donazione e questo è un buon esempio per tutti i ragazzi“

TERAMO – Un’ampia rappresentanza di volontari della Croce Bianca e della Croce Rossa di Teramo ha donato il sangue nella giornata di sabato 25 maggio al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Mazzini” di Teramo. L’iniziativa, significativamente chiamata “La divisa ti dona”, è giunta alla settima edizione.

Sette appuntamenti che, anno dopo anno, hanno contribuito ad acquisire tanti nuovi donatori. I volontari degli enti di assistenza hanno “allungato il braccio” (chi per la prima volta, chi per l’ennesima) per compiere il prezioso gesto di altruismo e solidarietà. Ad accoglierli il personale del Centro Trasfusionale e i volontari della Fidas, l’associazione donatori di sangue di Teramo, che da sempre collabora con entusiasmo all’iniziativa.

“É un evento a cui teniamo tantissimo – dichiara Camillo Graziano, presidente Croce Bianca Teramo – Volontariato significa donare se stessi e donare il sangue fa parte di questo. È bello perché si viene a donare tutti insieme e si consente a tanti ragazzi che non hanno mai pensato di farlo di sentirsi coinvolti e iniziare a donare il sangue”.

Soddisfazione è espressa anche da parte della Fidas: “Siamo contenti soprattutto perché l’iniziativa si inserisce in un periodo in cui, con l’estate alle porte, c’è un calo fisiologico delle donazioni – commenta Raffaella De Iuliis, consigliera Fidas Teramo – Sono venuti molti giovani alla prima donazione e questo è un buon esempio per tutti i ragazzi”.

Nella stessa giornata di sabato 25 maggio, nella sede Fidas Teramo “Casa del Donatore Pasquale Di Patre” in via Taraschi, si è svolta l’assemblea annuale della Fidas. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del previsionale 2019, votati dagli associati presenti all’appuntamento. Chi fosse interessato può chiederne copia alla segreteria dell’associazione.