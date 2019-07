“La sera delle Favole”, tra giochi e magia le festa per i bambini

LUCO DEI MARSI – L’estate luchese si veste di magia ed è pronta a regalare a tutti i bambini, e non solo, una serata davvero speciale. Si terrà domani sera, dalle 20, “La sera delle Favole”, un piccolo viaggio nel mondo incantato dei più piccoli, nel programma del cartellone estivo “Vacanze luchesi”.

Su viale Duca degli Abruzzi, incluse piazza e piazzole adiacenti, i partecipanti saranno avvolti dalla musica, dai colori e dall’allegria della festa pensata per loro: i piccoli ospiti luchesi e marsicani troveranno nella “piccola isola che non c’è” il truccabimbi, giochi per tutti, la musica e le note della scuola “Lo Scrigno del Canto”, i piccoli laboratori d’arte, l’allegria e la fantasia dell’animazione di Calamadula e lo speciale trenino per un entusiasmante tour nell’isola, con la partecipazione dei giovani impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dal Comune in sinergia con gli istituti superiori del capoluogo marsicano.

Tra allestimenti ad hoc e giochi non mancheranno gli stand delle diverse leccornie, gelati, caramelle e dolciumi vari, come pure dei piccoli manufatti che faranno la gioia anche dei più grandi. Ospite d’eccezione, per lo spazio culturale, il professor Giuseppe Grossi; lo Storico farà da guida alle ricchezze architettoniche e storiche del paese, in una straordinaria full immersion, dedicata ai giovanissimi ma aperta anche agli adulti, negli angoli più suggestivi del borgo storico.

“Le “Vacanze luchesi” includono molte iniziative in cui certamente i più piccoli possono trovare spazi di divertimento e svago”, spiegano gli Amministratori, “ma abbiamo voluto progettare un evento espresamente dedicato ai nostri bambini, in cui ognuno potrà trovare le attività congeniali e divertenti, per far vivere loro una serata con un pizzico di magia che, siamo certi, si tradurrà in una serata in allegria e serenità anche per le mamme e i papà. Tutti sono invitati a partecipare”.