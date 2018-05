Teramo, Giro d’Italia: attività didattica sospesa il 15 maggio

TERAMO – In coincidenza con il passaggio della tappa numero 10 della corsa ciclistica Giro d’Italia (Penne – Gualdo Tadino), in programma per martedì prossimo 15 maggio, sarà sospesa l’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido.

Il passaggio della corsa interesserà il territorio comunale nel seguente percorso: Strada Statale 150 da Basciano – Strada Provinciale 19/a – Frazione di Milano – Strada Statale 81 – Via Conte Contin – Via Di Paolantonio – Viale G Mazzini – Piazza Garibaldi – Viale Bovio – Statale 81, verso Campli.

L’evento convoglierà nell’area comunale un rilevante numero di partecipanti, tanto da poter essere definito ad alta affluenza di pubblico, con ripercussioni anche per il traffico veicolare. Con successivi atti si provvederà a disciplinare la circolazione veicolare e l’individuazione dei necessari provvedimenti di regolazione del traffico e della sosta.

L’amministrazione comunale ha deciso la sospensione dell’attività didattica così come indicato e l’apertura del Centro Operativo Comunale dalle ore 8:00 fino alla cessazione delle esigenze connesse all’evento, con sede operativa presso il comando della Polizia Municipale di Teramo in piazzale San Francesco e il seguente recapito telefonico: 0861.324317.