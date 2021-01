Teramo, giovane arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Il ventenne, originario di Torricella Sicura, si era rifiutato di fornire le generalità e aveva colpito al volto un agente offendendolo

TERAMO – Nella serata di ieri, mercoledì 13 gennaio una Volante della Polizia, mentre stava effettuando un controllo sul del territorio al fine di contrastare eventuali assembramenti, scorgeva in piazza Orsini, a Teramo, un gruppo di ragazzini dell’età apparente tra i 13 e i 15 anni che, alla vista del mezzo di servizio, immediatamente scappavano nelle varie stradine circostanti, nel frattempo urlando parole offensive nei confronti degli agenti e della polizia. Episodio analogo si verificava di li a poco in pieno centro storico. Veniva prontamente richiesto alla Sala Operativa il supporto di una seconda Volante.

Nel mentre gli agenti fermavano un giovane di vent’anni, originario di Torricella Sicura, che, peraltro, non indossava la mascherina: questi si rifiutacìva di esibire un documento di identificazione e, spintonando il capo pattuglia provava a fuggire. L’altro agente, nel tentativo di immobilizzarlo, riceveva una gomitata al volto che gli ha procurato un trauma contusivo, poi refertato al Pronto Soccorso.

La seconda Volante, giunta sul posto, bloccava un altro ventenne, anch’egli, di Torricella Sicura, che nel frattempo inveiva ripetutamente contro gli Agenti di Polizia.

Condotti in Questura, il primo giovane veniva tratto in arresto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personali e denunciato per ubriachezza molestia, mentre il secondo era segnalato all’Autorità Giudiziaria per minaccia a Pubblico Ufficiale. Entrambi sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale,