Serie C, Teramo – Foggia 2-0: biancorossi inarrestabili al Bonolis

Al Bonolis nuova vittoria per i biancorossi, a segno con Cappa e Pinzauti nella ripresa. Domenica trasferta in casa della capolista Ternana

TERAMO – Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Catania, nel recupero della terza giornata il Teramo supera meritatamente il Foggia per 2-0 e si avvicina alla vetta della classifica guidata dalla Ternana. Avvio di gara vivace con Fumagalli costretto a uscire per neutralizzare una palla filtrante di Ilari e Lewandowski impegnato a bloccare un tiro centrale di Curcio. Al 9′ Fumagalli blocca un lancio lungo di Cappa. Al 12′ bella ripartenza di Kalombo che, dopo 40 metri in solitaria, prova un cross basso, che però viene intercettato. Al 21′ girata in area debole di Bombagi con alla che finisce tra le braccia del portiere avversario mentre due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gentile prova il tiro ma non inquadra lo specchio della porta. Al 36 Rocca libera al tiro quasi dal limite dell”area ma la palla arriva senza problemi a Lewandowski; due minuti dopo conclusione di Cappa che scaglia la palla sul fondo. Al 42′ traversa piena colpita da Ilari, la palla rimbalza in campo ma viene allontanata dalla difesa foggiana. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

La ripresa si apre con il gol del vantaggio biancorosso. Al 3′ Fumagalli respinge un rasoterra di Bombagi, la palla arriva a Cappa che insacca a porta sguarnita. Il Teramo continua a condurre il gioco sfioraa il raddoppio al 12′ con Bombagi e al 15′ con Soprano di testa. Al 21′ filtrante di Mungo per Pinzauti che in area da posizione molto defilata colpisce l’esterno della rete; al 30′ stacco di testa di Piacentini con alla che finisce ala sopra la traversa. A 40′ arriva il raddoppio del Teramo: assist di Mungo e destro fulmineo del giocatore biancorosso con palla che si infila alla destra di Fumagalli. Nel finale il Foggia prova ad accorciare le distanze con una punizione di Curcio.

Prossimo impegno domenica in casa della capolista Ternana.

TABELLINO

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 23 Diakite (dal 42′ st 4 Trasciani), 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari (Vk), 9 Cappa (dal 25′ st 36 Gerbi), 10 Bombagi (dal 20′ st 7 Mungo); 11 Pinzauti (dal 42′ st 32 Bunino). A disposizione: 1 Valentini, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 24 Celentano, 27 Di Matteo, 28 Viero, 33 Iotti. Allenatore: Paci.

FOGGIA (3-5-2): 1 Fumagalli, 5 Anelli, 4 Gavazzi (Vk), 13 Germinio; 19 Kalombo, 17 Salvi (K) (dal 13′ st 32 Baldé), 8 Gentile (dal 13′ st 14 Raggio Garibaldi), 33 Rocca (dal 30′ st 3 Vitale), 23 Di Jenno; 10 Curcio, 11 D’Andrea (dal 37′ st 9 Dell’Agnello). A disposizione.: 36 Vitali, 2 Galeotafiore, 7 Ndiaye, 18 Del Prete, 21 Garofalo, 26 Lucarelli, 27 Aramini, 28 Pompa. Allenatore: Marchionni.

Reti: Cappa al 3′ st, Pinzauti al 40′ st

Ammonizioni: Anelli, Curcio, Salvi, Ilari, Vitale

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa