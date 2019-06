Teramo, ecoisole: incontri con le frazioni nel mese di giugno

TERAMO – Prosegue il ciclo di incontri organizzati dall’amministrazione comunale, in particolare dagli assessori alla Partecipazione Sara Falini e all’Ambiente Valdo Di Bonaventura in collaborazione con la Teramo Ambiente, per favorire la conoscenza del progetto sperimentale del nuovo servizio di igiene urbana. L’utilizzo di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti urbani è stato già illustrato a numerose località del territorio comunale e ora in calendario figurano ulteriori incontri, che si terranno tutti alle ore 18.30 all’auditorium del Parco della Scienza dove è posizionata una ecoisola che consentirà la dimostrazione del suo utilizzo.

ECOISOLE – INCONTRI DI PRESENTAZIONE GIUGNO 2019

Domani giovedì 13 giugno per il sito proposto per l’allocazione dell’ecoisola a Putignano, incontro con le frazioni di: Putignano, Case Ater Villa Gesso, Villa Gesso, Magnanella, Collecaruno, Castagneto, Piano Delfico, Pantaneto, Colle Marino, Fonte Del Latte, Garrano Alto, Garrano Basso, Contrada Cecco, Rupo, Scapriano.

Il 17 giugno per il sito proposto a Castrogno, incontro con le frazioni di: Castrogno, Viola, Cannelli, Sciusciano, San Pietro ad Lacum Superiore, San Pietro ad Lacum Inferiore, Galeotti, Colleminuccio.

Il 20 Giugno per il sito proposto a Nepezzano, incontro con le frazioni di: Varano, Colle Santa Maria, Ponzano, Monticelli, Villa Marini, Nepezzano, Villa schiavoni.

Il 24 giugno per il sito proposto a Villa Tofo, incontro con le frazioni di: Villa Falchini, Strada Provinciale 17 fino al confine comunale, Villa Tofo, Strada Provinciale 17/a fino a Strada Provinciale 17.

Il 27 giugno per il sito proposto a Villa Turri, incontro con le frazioni di: Saccoccia, Sant’Atto, Villa Turri, Villa Ferretti, Chiareto, Case Sparse.