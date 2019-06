PESCARA – Nella nottata appena decorsa, poco dopo le ore 2.00, personale della Squadra Volante della Questura interveniva presso la locale piazza S. Caterina ove era stato segnalato al 113 il furto in atto di un ciclomotore. Giunti sul posto i poliziotti sorprendevano 2 giovani con casco calzato che stavano armeggiando su un motorino, i quali, alla vista della Volante si davano a precipitosa fuga.

Uno dei due veniva bloccato e poi identificato per minorenne pescarese 17enne, e trovato in possesso di un grimaldello comunemente chiamato “spadino” utilizzato per forzare i nottolini d’accensione dei ciclomotori. Il motorino, già forzato e danneggiato veniva sottoposto a sequestro, vista l’impossibilità di rintracciare tempestivamente il proprietario. A pochi metri di distanza i poliziotti rinvenivano un altro ciclomotore privo di chiavi, danneggiato nel nottolino ed ancora acceso. Immediati accertamenti di polizia giudiziaria permettevano di appurare che tale secondo ciclomotore era stato rubato in nottata presso la via Nicola Fabrizi.

Il proprietario, ancora non accortosi dell’accaduto, veniva notiziato dalla polizia del furto e si recava in Questura per sporgere denuncia e ricevere in consegna il mezzo. Oltre al ciclomotore, la polizia gli restituiva anche il casco, precedentemente calzato dal minorenne bloccato. La Squadra Volante, pertanto, traeva in arresto in flagranza di reato il predetto 17enne per furto aggravato e lo associava presso il CPA di l’Aquila a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.