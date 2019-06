La Fidas Teramo celebra la Giornata Mondiale per la Donazione di sangue

Venerdì 14 giugno dalle ore 10 alle 18 in piazza Martiri della Libertà iniziative di sensibilizzazione e informazione

TERAMO – Venerdì 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale per la donazione di sangue, la Fidas Teramo sarà presente in piazza Martiri della Libertà dalle 10:00 alle 18:00 per una iniziativa di sensibilizzazione sul tema del volontariato e, in particolare, della donazione del sangue.

Ogni anno il 14 giugno i paesi nel mondo, su impulso dell’Oms, celebrano il World Blood Donor Day. L’evento serve a ringraziare i donatori volontari e non remunerati per il loro ‘dono salvavita’, e per far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno.

I volontari della Fidas forniranno informazioni utili a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della donazione, come procedure, orari e giorni di apertura del Centro Trasfusionale di Teramo, consigli sugli stili di vita da adottare. Non mancheranno palloncini e gadget per i più piccoli!