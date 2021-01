Teramo, donati giocattoli ai bambini del Centro per l’autismo Anffas

D’Alberto: “Va potenziato con atti concreti il sistema di inclusione sociale, garantendo in questo senso tutte le fasce di età”

TERAMO – Nel primo pomeriggio di oggi, il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alle politiche sociali Ilaria De Sanctis si sono recati presso Il centro-psico educativo per l’autismo, in via Taraschi, gestito dall’ANFFAS di Teramo. I due amministratori erano accompagnati dai consiglieri comunali Maria Rita Sansone e Toni Di Ovidio.

L’occasione è stata fornita dalla consegna di giocattoli ai bambini che frequentano il Centro ma in realtà il pretesto è stato utile per portare i saluti dell’amministrazione agli stessi bambini, agli operatori e ai dirigenti dell’importante struttura. Ad accogliere Sindaco e assessori, la Direttrice Operativa dott.ssa Idetta Galvani e il Direttore Amministrativo dott. Paolo D’Angelo.

Il sindaco D’Alberto sottolinea il significato della donazione che vuole Innanzitutto rappresentare un simbolo di vicinanza da parte della città ai piccoli ospiti ma soprattutto un segnale di attenzione verso una realtà: “Per la quale le istituzioni devono assicurare sempre più attenta considerazione. Nello specifico, un tema sul quale intendo soffermare l’attenzione è quello del ‘dopo di noi’ che si fa sempre più pressante -sostiene il sindaco – ancora poco coperto da sensibilità e risposte istituzionali. La specifica legge attuata qualche anno fa, è ancora in attesa di reale e concreta attuazione. Va potenziato con atti concreti il sistema di inclusione sociale, garantendo in questo senso tutte le fasce di età. Ringrazio l’ANFFAS per la sua competente, costante e instancabile attività; ringrazio gli operatori che garantiscono un servizio così delicato e fondamentale per la vita dei loro assistiti e ringrazio i ragazzi per la genuina e commovente contentezza con la quale siamo stati accolti. Un ringraziamento anche alla Lisciani Giochi che continua nella sua opera di alta sensibilità già manifestata in altre occasioni”.