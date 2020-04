Teramo, differimento al 31 luglio 2020 anche per i canoni ERP e di locazione immobili di proprietà del Comune

TERAMO – Come anticipato nei giorni scorsi, la giunta municipale, su indirizzo dell’Assessore competente, Valdo Di Bonaventura, ha deliberato il differimento al 31 luglio 2020 del pagamento dei canoni di locazione/concessione per gli immobili di proprietà del Comune di Teramo detenuti da soggetti o operatori economici le cui attività, svolte negli stessi immobili, siano state oggetto di provvedimenti legislativi od ordinativi di sospensione a causa dell’emergenza da Covid-19; oltre ciò, è stato sancito il differimento al 31 luglio 2020 del pagamento dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), dovuti per gli immobili di proprietà del Comune di Teramo.

Gli interessati potranno interrompere il pagamento dei canoni senza incorrere in alcuna responsabilità o decadenza del contratto e senza applicazione di interessi moratori. Non si darà luogo ad applicazioni di sanzioni ed interessi. Resta ferma la possibilità di versare volontariamente alle scadenze preesistenti.

L’amministrazione sottolinea che la delibera si iscrive nel segno delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid19, in particolare per ciò che attiene il contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico, mettendo in gravi difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie.

Le decisioni assunte oggi si aggiungono a quelle già prese alcuni giorni fa, relative al differimento dei pagamenti relativi alle tasse e tariffe comunali e alla decisione di sospendere le rette degli asili pubblici comunali, delle mense scolastiche e il rimborso della quota di abbonamento del trasporto scolastico corrispondente al periodo di sospensione.